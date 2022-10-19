خنشلة: انتشال جثة شاب سقط في مجمع مائي

انتشل غطاسو الحماية المدنية لولاية خنشلة زوال أمس الثلاثاء جثة شاب سقط في مجمع مائي تابع لمستثمرة فلاحية تقع ببلدية ششار.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، إن الوحدة الثانوية لششار مدعومة بالوحدة الرئيسية وبغطاسين وفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة، تدخلت هذا الثلاثاء بمنطقة بونڤار التابعة إقليميا لبلدية ودائرة ششار، لأجل استخراج شخص سقط في مجمع مائي بلاستيكي عمقه حوالي 12مترا، تابع لمستثمرة فلاحية.

وأشار نفس المصدر إلى أنه تم انتشال الضحية متوفيا وهو شاب يبلغ من العمر حوالي 35 سنة. حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشاذلي بن جديد بششار.