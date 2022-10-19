أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء، وسط توقعات بإفراج أمريكا عن مزيد من احتياطي النفط الاستراتيجي. وكانت أسواق النفط قد استهلت التعاملات على ارتفاع مع إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر العالية مثل السلع وسط مكاسب في أسواق الأسهم الأوسع نطاقًا، وظهور علامات على تجدد الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط.

لكن بحلول الساعة 07:53 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.41 بالمائة، إلى 89.66 دولارًا للبرميل.

في المقابل، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.24 بالمائة إلى 83.02 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء على انخفاض بأكثر من 3 بالمائة مع توقعات زيادة المعروض من الخام.