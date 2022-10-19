تفاقم أزمة الوقود في فرنسا

أعلن الاتحاد العام للعمل في فرنسا، عن تمديد إضراب عمال المصافي الذي بدأ في 27 سبتمبر الماضي، حتى موعد انعقاد الاجتماعات العمومية الجديدة مساء اليوم الأربعاء.

وقال عضوان في الاتحاد العام للعمل إيمانويل ليتيتو وبيار إيف أوغيل، أنه تم التصويت في النورماندي بشمال غرب فرنس، على تمديد التحرك بتأييد واسع.

من جهته قال المنسق الوطني للاتحاد العام للعمل في المصافي إيريك سيليني، إن حركة الإضراب بدعوة من النقابة نفسها ما زالت مستمرة في مواقع"توتال إينيرجيز" في دونج غرب فرنسا، ولاميد بالجنوب، ومستودع فيزان بجنوب شرق، ومستودع فلاندر بالشمال.

ويفترض أن يشارك عدد من الأعضاء المنتخبين في النقابة عبر الفيديو خلال الساعات القادمة في اجتماع وطني، وسيكون على كل قسم إعلان موقفه واتخاذ قراربشأن الدعوة إلى إضراب عام. وقال سيليني "بالإضافة إلى عمال المصافي والموظفين البالغ عددهم 14 ألفا في توتال إينيرجيز، نحمل أيضا صوت الذين يعانون من واقع عدم مواكبة الأجور للتضخموالذين يرون الشتاء قادما مع توقعات بارتفاع أسعار الطاقة أو الغذاء".

وأضاف أنه "يجب معالجة مسألة الأجور على المستوى الوطني ،،لأننا في وضع خاص جدا، بينما يطالب الكثيرون بزيادة في الرواتب تتماشى مع نسبة التضخم. وتظاهر أمس الثلاثاء 107 آلاف شخص في فرنسا للمطالبة بتحسين الأجور، بحسب وزارة الداخلية، بينما تحدث الاتحاد العام للعمل عن نحو 300 ألف.

وخلال اليوم السابق من الاحتجاج أحصت النقابة نفسها عددا أقل من المشاركين 250 ألفا وتحدثت وزارة الداخلية عن مشاركة 118.5 ألف. وبالنسبة لبقية قطاع الطاقة ،، وقع الاتحاد العام للعمل اتفاقا مع نقابتي"القوى العاملة" و"الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل" يتعلق بزيادات في قطاعي الغاز والكهرباء.