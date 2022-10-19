حجز كمية من الكوكايين والقنب الهندي

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في عمليتين متفرقتين، من الإطاحة بشبكتين تنشطان في المتاجرة غير الشرعية للمخدرات الصلبة (الكوكايين) والقنب الهندي.

العملية الأولى، التي أشرف عليها وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية (ولاية النعامة)، أسفرت عن حجز 49.75 كلغ من المخدرات (القنب الهندي)، وتوقيف شخصين(02) مشتبه فيهما. العملية الثانية، كانت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، تم خلالها حجز 01 كلغ من الكوكايين ومركبة تستعمل في العمل الإجرامي، مع توقيف شخصين (02) مشتبه فيهما.

وتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية عن قضية، المتاجرة، الحيازة، العرض والبيع لمواد مخدرة، بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.