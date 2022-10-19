مولة: "سئمت الوعود والجميع تخلى عني"

ناشد العدّاء الجزائري سليمان مولة المسؤولين في أعلى هرم الرياضة وكذلك السلطات المحلية لولاية تيزي وزو، عقب الوعود التي تلقاها لكنها لم تجسّد لحد الآن.

ونشر مولة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك: "اسمحوا لي أن أبعث بهذه الرسالة إلى المسؤولين عن الرياضة الجزائرية وإلى السلطات المحلية لولاية تيزي وزو، بعد الوعود التي تلقيتها من والي تيزي وزو لمنح شقة بعد تشريف بلدي في مختلف الاستحقاقات والمواعيد الرياضية أخيرًا، أجد نفسي في موقف معقد للغاية للتركيز على تحضيراتي، لأن هناك رياضيين من ولايات أخرى استفادوا جميعًا من الإقامة، وهو نفس الأمر هنا في تيزي وزو حيث استفادت مصارعتان في الكاراتيه من الإقامة في منطقة عزازﭬـة".

وأردف: ما حز في نفسي هو فسخ العقد الذي كان يربطني بشبيبة القبائل ولم ألق الدعم من أحد فرئيس" الكناري" أكد له بأنه لن يستطيع فعل أي شيء من أجله وهو ما حدث مع مدير الشباب والرياضة في الولاية بالرغم من أنهم موجودين من أجل الاستماع إلى انشغالات الرياضيين".

وختم مولة: "لقد تخلى عني الجميع بما فيهم الرابطة، التي لم تفعل أي شيء لمساندتي، فالنادي الذي كنت أدافع عنه لفترة طويلة يقوم بمنح أجور خيالية للاعبي كرة القدم وتصل إلى ضعف راتبي 15 مرة ".