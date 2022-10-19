ليل يريد استعادة لاعب "الخضر"

كشف تقرير فرنسي أن نادي ليل الفرنسي، الناشط ضمن دوري " الليغ1"، عن رغبته في استعادة لاعبه الدولي الجزائري بعد تألقه اللافت هذا الموسم خاصة مع عودته مجددا إلى صفوف "الخضر".

وكتب الصحفي الفرانكو جزائري محمد طوباش الذي كان يشغل منصب المكلف بالإعلام على مستوى نادي أونجي عبر صفحته الرسمية على تويتر أن ليل يرغب بشدة في استعادة متوسط الميدان نبيل بن طالب الذي يرتبط بأونجي إلى غاية صيف 2025.

المصدر ذاته، أكد أن هناك منافسة إيطالية ألمانية من أجل الظفر بخدمات اللاعب الشاب.

يذكر أن بن طالب هو خريج مدرسة تكوين نادي ليل لكنه لم يلعب أبدا في الفريق الأول، وهو الذي سجل 3 أهداف خلال 26 مباراة لعبها في كل المنافسات ما جعل قيمته السوقية تصل إلى 3.5 مليون يورو حسب موقع " ترانسفر ماركت".