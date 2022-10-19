مؤرخون وأكاديميون يردون على الوزيرة الأولى الفرنسية

فتحت "الخبر" النقاش رفقة مؤرخين وأكاديميين على تصريح الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بورن، في حوارها مع "الخبر" بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، حيث استعملت الوزيرة مصطلح "الاعتراف المتبادل" خلال إجابتها حول سؤال يخص ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، وهي الإجابة التي أثارت الكثير من التساؤلات والتأويلات، وكانت القراءات التي قدمها المشاركون في هذه الندوة متفاوتة، لكنها تصب في مفهوم واحد وهو استحالة التساوي بين "الضحية والجلاد وقضية الاعتراف المتبادل بمفهوم "كل طرف يعترف بجرائمه" غير ممكنة بل ومستحيلة وخطيرة.

قال الدكتور رابح لونيسي إن تصريح الوزيرة الفرنسية إليزابيث بورن حول ملف الذاكرة وقولها "الاعتراف المتبادل" لم يأت صدفة كون الساسة في فرنسا خاصة وفي الغرب عامة لا يتفوهون بمصطلحات وكلمات دون قصد، فهم يعرفون –حسبه- توظيف المفاهيم والمصطلحات بعناية فائقة، والتي يحضر ويمهد لها مفكرون وإعلاميون بشكل مدروس، ولخدمة أهداف إستراتيجية محددة بدقة.

وذكر لونيسي في تصريح لـ"الخبر"، أن مصطلح "الاعتراف المتبادل" ظهر بقوة على يد المفكر الفرنسي ذي الأصول البلغارية تزفتان تودورف الذي أورده وفسره بشكل مستفيض في كتابه "نحن والآخرون"، لكن –حسبه- فقد خصصه لمسائل الهوية والمواطنة في دول متعددة الثقافات، "وهي الفكرة التي أخذها عن الفرنسي ذي الأصول الروسية ألكسندر كوجيف المتخصص في تفسير الفيلسوف الألماني هيغل الذي أشار إلى مسألة العلاقة بين السيد والعبد، وأخذ كوجيف من ذلك مسألة الاعتراف بالآخر الذي يسعى لإثبات ذاته، ومنه نقل تودورف فكرة الاعتراف المتبادل بين كل المواطنين مهما اختلفوا فيما بينهم في مجال الهوية والثقافة والمعتقد، حيث يعترف كل مواطن بالآخر المختلف عنه"، وأضاف "وينبثق عن ذلك احترام كل مواطن للآخر احتراما تاما.. ونلفت الانتباه إلى أن إليزابيث بورن قد أشارت عند حديثها عن الاعتراف المتبادل، إلى الاحترام المتبادل بين الجزائر وفرنسا".

ويشرح لونيسي أنه إن كانت الوزيرة الأولى بورن تقصد هذا الاعتراف الذي أشار إليه، فقد تم ذلك في 1962، حيث اعترفت فرنسا بالأمة الجزائرية وبحقها في إقامة دولتها بعد كفاح طويل قام به الشعب الجزائري ضد دولة استعمرته وارتكبت جرائم بشعة وشنيعة في حقه، فإن كان هذا هو قصدها -يقول الدكتور- فهو أمر إيجابي لأنه رد على الرئيس تبون الذي طالب مرارا بذلك، واشترط المعاملة الند للند بين الدولتين، وبأنهما في نفس المستوى، ووضع ذلك شرطا أساسيا لإعادة العلاقات بين الدولتين إلى طبيعتها، وقال "لكن إن كانت تقصد الاعتراف المتبادل حول الجرائم الاستعمارية، فهو أمر خطير لن يتقبله أي عاقل، لأنه يضع الجلاد والضحية في نفس المستوى، وكأنه كما ارتكبت فرنسا جرائم فإن الجزائر أيضا قامت بنفس الأمر، وهذا عادة ما نجده عند البعض في الخطاب الفرنسي عندما يتحدثون ويقولون مثلا إن جزائريين قتلوا آلاف الحركى غداة استرجاع الجزائر استقلالها"، وهو ما يكذبه الواقع والكثير من الدراسات الجادة -يضيف الدكتور لونيسي- ومنها الدراسة الميدانية التي قام بها الصحفي الفرنسي بيير دوم في كتابه "آخر الطابوهات- الحركى الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال". مشيرا إلى أن هذا ما يذكرنا بما قاله ماكرون في 26 جانفي الماضي بأن الجزائر ارتكبت جرائم في وهران ضد أوروبيين يوم 05 جويلية 1962، ويرى أن هذه حادثة بسيطة جدا ضخمها مؤرخون كولونياليون والإعلام الفرنسي، "فقد جاءت هذه الأحداث البسيطة جدا كرد فعل لما ارتكبته فرنسا ضد الشعب الجزائري، ومنها جريمة المنظمة السرية في ساحة الطحطاحة بوهران يوم 28 فيفري 1962 حيث تم قتل الكثير من الأطفال الجزائريين، فهل يمكن لنا السيطرة على غضب هؤلاء الآباء والأمهات الذين فقدوا فلذات أكبادهم بشكل وحشي؟ لكن رغم ذلك لم يقتل في ما وقع في وهران يوم 5 جويلية 1962 ولا أوروبي واحد، فقد حمى جيش وجبهة التحرير الوطنيين بقيادة بختي نميش هؤلاء الأوروبيين".

تصريحات بورن منسجمة مع الطرح الفرنسي القديم

قال الدكتور عمر بوضربة، أستاذ جامعي متخصص في تاريخ الثورة الجزائرية ومهتم بملف الذاكرة، إن هذه التصريحات منسجمة مع الطرح الفرنسي القديم بشأن ملف الذاكرة المشترك بين الجزائر وفرنسا ومناقضا لما تعهد به ماكرون الرئيس الفرنسي في حملته الانتخابية للعهدة الأولى والتي أوحى فيها –حسبه- باستعداده للاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي في المستعمرات الفرنسية ومنها الجزائر.

وأوضح بوضربة أن الغريب في الأمر أن التصريح يعود بملف الذاكرة خطوات إلى الوراء، بينما كان الطرف الجزائري ينتظر اعترافا فرنسيا وخطوات عملية مثل تسليم الأرشيف العثماني وأرشيف المرحلة الاستعمارية، وقال "الخطير في الأمر هو تصريحها بشأن الاعتراف المتبادل الذي يساوي بين الضحية والجلاد بين المُعتَديِ والمُعتَدَى عليه، فكيف تعتذر الجزائر لفرنسا وهي التي كابدت مرارة وجرائم وإبادة واستنزاف المستدمر الفرنسي لمدة فاقت القرن واثنتين وثلاثين سنة من الاستدمار الاستيطاني". مضيفا "والأغرب في كل هذا أن فرنسا التي ترأس الاتحاد الأوربي حاليا تعاني رفقة قارتها العجوز اقتصاديا بفعل الحرب في أوكرانيا، تأتي زيارة هذه الأرمادة من وزرائها لتوقيع اتفاقيات تصب في غالبيتها في صالح فرنسا، وبالتالي كان مرتقبا أن تُقبل فرنسا على تقديم بعض التنازلات بخصوص ملف الذاكرة، لكن على ما يبدو أن فرنسا لم تتخل ولن تتخل في المدى المنظور -على الأقل- على تغيير رؤيتها وسياستها في هذا الملف مع الجزائر"، مؤكدا أن العقدة الاستعمارية الاستعلائية لازالت تلاحقها "ولأننا لم نوظف الملف الاقتصادي للضغط عليها ودفعها لتسوية الملف بما ينسجم مع الوقائع التاريخية التي تدين الاستدمار الفرنسي إدانة صريحة ومفحمة".

أي اعتراف يقدمه الطرف الجزائري؟

قال الدكتور مولود قرين بجامعة المدية إن المتمعن والقارئ بين سطور تصريح الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بورن، سيلاحظ لا محالة التناغم في وجهات نظر الفرنسيين في موضوع العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا، والتي يسمونها – رغم تحفظ قطاع عريض من الجزائريين- بملف "الذاكرة المشتركة!!"، وأوضح قرين في تصريحه لـ"الخبر" أنه لا يمكن أن تكون ذاكرة مشتركة بين الضحية والجلاد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالذاكرة تخص مجتمعا فقط وليس مجتمعين مختلفين، فهي رابطة مقدّسة -حسبه- بين أفراد المجتمع تجعلهم مضبوطين بمرجعية تاريخية وحضارية واحدة.

ذكر الدكتور قرين أن تناغم وجهات نظر الفرنسيين بين السياسيين والأكاديميين "ستورا" يظهر في إدراكهم لأهمية العلاقات التاريخية بين الطرفين، إذا لا يمكن إقامة علاقات متينة مبنية على الندية والاحترام المتبادل، إلا بتسوية ملف الذاكرة. وهذا ما أكدته –حسبه- الوزيرة الأولى الفرنسية التي بدورها ثمنت خطوة الرئيسين الجزائري والفرنسي بتأسيس لجنة مشتركة لدراسة ما هو عالق من ملفات الذاكرة، وقال "غير أن الملفت للنظر في تصريحها، هو عبارة "الاعتراف المتبادل"، فهي عبارة فضفاضة تحتمل قراءات وتأويلات عديدة، فإن كان الطرف الفرنسي ملزماً بالاعتراف بالجرائم الإنسانية ضد الجزائريين طيلة 132 سنة، وما ينجر عنه من التزامات مادية ومعنوية (التعويضات)، فأي اعتراف يقدمه الطرف الجزائري؟"، وأضاف "هل هو اعتراف بالمقاومة وردود الأفعال والثورة التي هي حق مشروع منصوص عليه في مختلف الشرائع السماوية والبشرية، أم أي اعتراف تقصده الوزيرة الأولى؟".

فمثل هذا التصريح، يقول قرين الذي يلخص وجهة النظر الفرنسية، على الأقل وجهة النظر السياسية، سيجعل من عمل الطرف الجزائري أكثر صعوبة، إذ من بين الصعوبات التي ستواجه اللجنة المشتركة، هو اختلاف أسس ومنطلقات الطرفين الجزائري والفرنسي.

التصريح ينم عن رغبة فرنسية لتجاوز حضور قضايا الذاكرة في أي مداولات بن البلدين

اعتبر الأستاذ أحمد بن يغزر بجامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة أن أكثر ما لفت الانتباه في هذا التصريح هو عبارة "الاعتراف المتبادل"، وإن كان مفهوما وشرعيا وأخلاقيا أن تطالب الجزائر ومعها كل الدول والشعوب التي تعرضت للاستعمار الأوروبي بالاعتراف بما سببه هذا الاحتلال العدواني بمختلف تجلياته وأشكاله من مآس لضحاياه على كل المستويات، وبعض ذلك ما زال –حسبه- مستمرا حتى اليوم، "فإن المُستغرب أن نطالب الضحية بالاعتراف، بماذا؟ وكيف؟" كما تساءل بن يغزر قائلا "هل تنتظر فرنسا مثلا أن يُقر الجزائريون بما تسميه فضائل الاستعمار، وصاغه برلمانها في قانون فيفري 2005؟ أم تريدهم أن يقتنعوا بأن ما قامت به فرنسا في جويلية 1830 كان نتيجة للحضور المؤثر للجزائر في البحر المتوسط لفترة طويلة ويصفه مؤرخوها بعمليات القرصنة؟".

ويعتقد الدكتور بن يغزر أن فرنسا ربما تريد أن يعترف الجزائريون أن ملايين الشهداء الذين سقطوا خلال فترة الاحتلال إنما كان بسبب مقاومتهم للاحتلال، وبالتالي هم من يتحمل مسؤولية ما وقع، وأنهم هم من عطل "المهمة الحضارية والتمدينية" لفرنسا التي جاءت بجيوشها ومستوطنيها من أجل أدائها في الجزائر. وأضاف "هل يُمكن أن نتصور أن المطلوب في إطار ما يُسمى في السرديات الفرنسية بالذاكرة المشتركة أن تقبل الجزائر تاريخا مرتبا وذاكرة ملفقة، يتم من خلالهما تجنب كل ما يخدش الصورة المُفترضة لفرنسا المتحضرة" أو التغاضي –حسبه- تماما عن كل الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين وتهميش استحضارها سياسيا وإعلاميا وثقافيا ومدرسيا بحجة أن "الأبناء ليسوا مسؤولين عما فعله آباؤهم" كما صرح إيمانويل ماكرون يوما؟ يضيف الدكتور الذي أشار إلى أن السفير الفرنسي السابق في الجزائر غزافيي ديرانكور ذكر في مذكراته الصادرة مؤخرا بعنوان "اللغز الجزائري" أن "الجزائر لا تتفاعل إيجابيا" مع الخطوات التي تقوم بها الحكومات الفرنسية في مجال التاريخ والذاكرة، وأن السلطة توظف التاريخ المتعلق بالاحتلال الفرنسي كريع لتعزيز شرعيتها، وأن هناك تيارا اجتماعيا وسياسيا ينطلق من إيديولوجية "كراهية فرنسا" في التعامل مع التاريخ.

وخلص بن يغزر القول بأن تصريح الوزيرة الفرنسية الأخير المُشار إليه أعلاه يبقى تجليا واضحا للرغبة الفرنسية في تجاوز حضور قضايا التاريخ والذاكرة في أي مداولات جزائرية فرنسية لما يُمثله ذلك من "إرث ثقيل وضاغط" لا يزال يلاحق فرنسا في كل مستعمراتها السابقة وفي الصدارة منها الجزائر.