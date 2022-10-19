تواصل أشغال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني

عقدت هيئة الرئاسة للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني اجتماعها الثاني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قاعة الشعب الكبرى في بكين. وترأس شي جين بينغ الاجتماع.

ووافق الاجتماع على تقديم مسودة مشروعات قرارات بشأن تقرير اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني وتقرير العمل للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب وتعديل دستور الحزب، إلى وفود المؤتمر لمناقشتها.

واعتمد الاجتماع قوائم الأسماء المقترحة للمرشحين كأعضاء وأعضاء احتياطيين للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني وأعضاء اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب. وستقدم القوائم إلى جميع الوفود لمداولتها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على طرق الانتخابات الخاصة بمؤتمر الحزب وغيرها من المسائل الأخرى.

بدأت أعمال المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، الذي طال انتظاره، في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأحد الفارط.