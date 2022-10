Le Hamas rétablit ses relations avec Damas

Le mouvement palestinien Hamas a annoncé ce mercredi rétablir ses relations avec le président syrien, Bachar al-Assad, plus de dix ans après avoir rompu ses liens avec le pouvoir à Damas au début du soulèvement en Syrie.

« C’est un jour de gloire, un jour important, au cours duquel nous rétablissons notre présence en Syrie et reprenons le travail conjoint » avec Damas, a déclaré Khalil Hayya, chef du bureau des relations arabes et islamiques du Hamas.

Hayya a fait ces déclarations lors d’une conférence de presse qu’il a animée à l’issue d’une rencontre avec le président syrien, qui l’a reçu dans le cadre d’une délégation de formations palestiniennes.