المنتخب المحلي: تغيير في برنامج تربص تونس

عرف برنامج المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للمحليين، خلال تربص طبرقة بتونس (26 أكتوبر- 3 نوفمبر)، تغييرا طفيفا في ترتيب اللقاءين الوديين، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية (فاف) اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي.

وعليه فإن زملاء المدافع شعيب كداد (شباب بلوزداد)، الذين كانوا سيواجهون النيجر يوم 29 أكتوبر الجاري، سيستهلون في أخر المطاف المواجهتين الوديتين بملاقاة منتخب مالي في نفس اليوم على (19:30).

ويختتم "الخضر" معسكرهم بمقابلة ثانية أمام النيجر يوم الأربعاء 2 نوفمبر المقبل ابتداء من (19:30).

وأوضحت "الفاف" في ذات البيان ان "هذا التغيير يعود إلى تعديلات طارئة تتعلق بسفريات المنتخبات التي سيواجهها الفريق الوطني".

ويعد هذا المعسكر هو الأول للتشكيلة التي يشرف عليها المدرب الوطني مجيد بوقرة منذ القرعة الخاصة بالبطولة الإفريقية للأمم 2022 (المؤجلة الى 2023) بالجزائر (13 يناير-4 فبراير) التي جرت يوم السبت الفاتح أكتوبر بقاعة الأوبيرا بالعاصمة.

وسيلعب المنتخب الوطني للمحليين المدرج في المجموعة الأولى رفقة منتخبات إثيوبيا وليبيا وموزمبيق, بملعب براقي الجديد بالعاصمة.