Poutine décrète la loi martiale dans quatre régions ukrainiennes

Le président russe, Vladimir Poutine, a signé, ce mercredi, un décret stipulant la loi martiale dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijia, récemment annexées par la Russie.

Dans un discours lors d’une réunion du Conseil de sécurité russe à Moscou, Poutine a déclaré que les habitants de ces régions "ont clairement exprimé leur volonté lorsqu'ils ont voté en faveur de l'adhésion à la Russie".

Le président russe a ajouté que Kiev refuse d'accepter les résultats des référendums de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijia, et commet des actes de "sabotage" sur le sol russe, ont rendu nécessaire de décréter la loi martiale dans ces régions.

"J'ai signé un décret pour l'application de la loi martiale dans ces quatre régions de la Fédération de Russie", a-t-il affirmé.

Poutine a indiqué que le décret sera immédiatement transféré devant le Conseil de la Fédération de Russie pour approbation, soulignant que la Douma d'Etat (Parlement) a été informée de la décision.

Selon le décret publié sur le site Internet de la présidence russe (le Kremlin), les ministères de la Défense, de l'Intérieur et des Urgences, ainsi que de nombreux autres organismes, sont tenus de soumettre des propositions de mesures appliquées dans les zones où la loi martiale a été imposée.

Dans un autre décret, Vladimir Poutine a ordonné de déclarer le “régime de réaction de niveau maximal“ dans les quatre régions et le “régime de préparation moyenne“ dans les régions frontalières de l'Ukraine.

Il a également donné des instructions pour établir des bureaux de défense régionaux dans ces zones, et pour renforcer les mesures de sécurité concernant tout ce qui pourrait constituer une menace pour la vie, la santé et l'environnement.

Poutine a ordonné l'évacuation des personnes des zones dangereuses et la création d'un système spécial d'entrée et de sortie dans ces zones, prévoyant des restrictions sur les mouvements et l'inspection des véhicules qui y entrent ou en sortent.

Le 30 septembre dernier, le président russe a signé un document annexant les régions de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijia, qui avait suscité une large opposition et de nombreuses condamnations des capitales occidentales.

La Russie a pris le contrôle des quatre régions à la suite d’une offensive menée l’armée russe, le 24 février. Pour mettre un terme à la guerre, Moscou exige que Kiev renonce à son projet de rejoindre des alliances militaires et demeure un pays neutre, ce que l’Ukraine considère comme une "ingérence" dans ses affaires de souveraineté.