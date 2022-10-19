بيان مشترك صحراوي-جنوب إفريقي

دعا رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، اليوم الأربعاء مجلس الأمن إلى ضمان تنفيذ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) مهمتها الأساسية والمتمثلة في تسهيل إجراء استفتاء في الصحراء الغربية وتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير.

جاء هذا في بيان مشترك صدر خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إلى جنوب إفريقيا منذ أول أمس الاثنين، تدوم ثلاثة أيام، التقى خلالها الرئيس رامافوسا وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وجاء في البيان : "ينبغي منح بعثة المينورسو تفويضا لرصد حقوق الإنسان وحمايتها والإبلاغ عنها وحماية الموارد الطبيعية من النهب غير القانوني".

وأعرب رئيسا الدولتين عن أملهما في أن يعطي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الأولوية لاستئناف العملية السياسية عن طريق مفاوضات من أجل إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

واستعرض إبراهيم غالي وسيريل رامافوسا خلال محادثاتهما العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي والقاري والدولي. كما أعرب الرئيسان عن "ارتياحهما" لمستوى التعاون والصداقة والتضامن الذي تحقق خلال النضال المشترك للبلدين ضد الفصل العنصري والاستعمار الأجنبي.

وأكدت كل من حكومة جمهورية جنوب إفريقيا وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كدولتين عضوين بالاتحاد الإفريقي، التزامهما ب"ترسيخ وتعزيز روابط الصداقة والثقة المتبادلة والقيم المشتركة للحرية والديمقراطية والعدالة والتضامن".

وأكد الرئيسان على المسؤولية المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كحاضنين لمخطط التسوية الأممي لعام 1991 الذي مهد الطريق للحل السلمي بعد 16 عاما من الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، في حل النزاع بالصحراء الغربية.

واختتم رئيسا الدولتين المشاورات بالتأكيد على عزمهما مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعميق تنسيق العمل الخارجي على الصعيدين الإقليمي والدولي.