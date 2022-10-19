الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين ومسائل تهم الشعبين الصديقين، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين، ومسائل، تهم الشعبين الصديقين".

وبذات المناسبة، "هنأ الرئيس التركي، السيد الرئيس على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر لم الشمل، لتحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن تقديره العالي، لمجهودات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لبلوغه هذا المسعى النبيل، متمنيا له تحقيق نجاح آخر، في توحيد الصف بين الأشقاء العرب، من خلال قمة جامعة الدول العربية، التي تنعقد في الفاتح نوفمبر، بالجزائر".