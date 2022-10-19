بيع محلات "أل بي بي" في أربع ولايات منها العاصمة

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المديرية الجهوية وسط-شرق على مستوى كل من ولاية سطيف، برج بوعريريج والمسيلة عن بيع بالمزايدة في اظرفة مختومة محلات تجارية وخدمات البرنامج السكنية الترقوي عمومي، الترقوي الحر والاجتماعي تساهمي.

وحسب بيان لها فبإمكان الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين سحب دفتر الشروط من المديرية الجهوية وسط شرق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية مقابل دفع مبلغ قدره 5500.00دج الذي يمثل تكاليف النسخ.

وحسب نفس المصدر، فان المحلات التجارية المعنية لبيع في كل من المواقع السكنية لكل من ولاية سطيف ، برج بوعريريج و المسيلة هي:

- 109 مسكن ترقوي عمومي م ش أ 09 برج بوعريريج

- 260 مسكن ترقوي عمومي العلمة سطيف

- 40 مسكن ترقوي عمومي برج بوعريريج

- 320 مسكن ترقوي عمومي قاوة سطيف

- 108 مسكن ترقوي عمومي المسيلة

-500 مسكن ترقوي عمومي قاوة سطيف

-154 مسكن ترقوي عمومي قاوة سطيف.

كما اعلنت المديرية الجهوية وسط غرب على مستوى ولاية الجزائر عن بيع بالمزايدة في اظرفة مختومة محلات تجارية وخدمات البرنامج السكنية الترقوي عمومي ، الترقوي الحر و الاجتماعي تساهمي فبإمكان الأشخاص المعنويين او الطبيعيين سحب دفتر الشروط من المديرية الجهوية وسط غرب للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية الكائن مقرها ببلاطو اولاد فايت

مقابل دفع مبلغ قدره 5500.00دج الذي يمثل تكاليف النسخ.

ونقلا عن المؤسسة فان المحلات التجارية المعنية للبيع تتواجد في كل من المواقع السكنية لولاية الجزائر:

- 2058 مسكن ترقوي عمومي سيدي عبد الله Q12 معالمة

-514 مسكن ترقوي عمومي سيدي عبد الله Q11 معالمة

- 1200 ترقوي عمومي سيدي عبد الله Q35 معالمة

-1067 مسكن ترقوي عمومي سيدي عبد الله Q10 معالمة

-1021 مسكن ترقوي عمومي الرحمانية Q18

-596 مسكن ترقوي عمومي الهضبة ، سطاوالي

- 260 مسكن ترقوي عمومي سويدانية

-432 مسكن ترقوي عمومي سمروني 1 اولاد فايت

-662 مسكن ترقوي عمومي بلاطو شرق اولاد فايت

-592 مسكن ترقوي عمومي القليعة تيبازة

-630 ترقوي عمومي بوسماعيل تيبازة

واضافت المؤسسة بان تاريخ تقديم العروض يحدد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل الساعة 12:00 نهارا ابتداء من تاريخ اليوم الأول لنشر الإعلان على الصحف الوطنية اليومية ويتم فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة للمتعهدين بالحضور.