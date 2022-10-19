الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، خمسة سفراء جدد سلموه أوراق اعتمادهم كسفراء لبلدانهم لدى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تسلم، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد سفراء كل من: سعادة السيد بيار ييف فوكس، بصفته سفيرا للكونفدرالية السويسرية، سعادة السيد صالح همة محمد، بصفته سفيرا لدولة ليبيا، سعادة السيدة تيريز لوكن غيزيل، بصفتها سفيرة لمملكة النرويج، سعادة السيدة نادية محمد خير عثمان، بصفتها سفيرة لجمهورية السودان، سعادة السيد سيف بن ناصر راشد البداعي، بصفته سفيرا لسلطنة عمان".

وحضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد بمقر رئاسة الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.