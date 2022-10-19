وزير الطاقة يستقبل سفير مملكة بلجيكا بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، سفير مملكة بلجيكا بالجزائر الان ليروي الذي رافقه ممثل عن الشركة البلجيكية للطاقة المبتكرة " إيدارجان".

وفي بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك فرص الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والمحروقات.

كما ناقش الطرفان العديد من أوجه التعاون وفرص تطوير الشراكات القائمة على توفير الطاقة وتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة.