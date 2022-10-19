رفع قدرات تخزين غاز البوتان تحسبا "لأي طاريء"





أشرف، صبيحة الأربعاء بمقر دار الإمام بالمحمدية، الرئيس المدير العام لنفطال، عبد القادر شافي، على انطلاق الحملة الشتوية 2022-2023 لفرع غاز البترول المميع، تحسبا لفصل الشتاء القادم، وذلك بحضور الإطارات المسيرة للشركة وكذا مختلف مدراء الفرع ومديري مقاطعاته.

وفي بيان لشركة نفطال أكٌد الرئيس المدير العام على ضرورة تجنيد مجمل الموارد البشرية والمادية للمؤسسة، وكذا وضع استراتيجية استباقية، تكمٌن في رفع قدرات التخزين لمادتي غاز البوتان والبروبان، قصد التزويد المستمر للمواطنين، خاصة منهم القاطنين بالمناطق المعزولة، تحسبا لأي طارئ.

كما استمع المسؤول لعرض مفصٌل لخطة العمل المسطرة من طرف مسيري النشاط وكل ما يتعلق بتسويق المنتجات النفطية بداية من الوسائل والهياكل العملياتية من شبكة النقل والتوزيع إلى الموارد البشرية وكذا التسويق، مؤكدا أن هذا اللقاء هو بمثابة فرصة لاستدراك النقائص وتحسين الخدمات.