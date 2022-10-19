تسليم سكنات "عدل" بمجرد التوصيل بمختلف الشبكات

حل الاربعاء المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني رفقة المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بالوزارة الوصية والمدير المركزي لسير العمليات والمدير الجهوي لوكالة "عدل" عنابة بولاية سكيكدة من اجل معاينة مختلف مشاريع صيغة البيع بالايجار .

وحسب بيان للوكالة فقد استهل زيتوني زيارته بمعاينة اشغال التهيئة الخارجية بموقع 1700+500 مسكن عدل بفلفة حيث التقى بمدير السكن لذات الولاية والمدير الولائي للهندسة المعمارية والبناء ومدير مصالح المراقبة التقنية للبناء ومدير سونلغاز.

وعليه امر المدير، اضاف ذات المصدر، بضرورة التنسيق أكثر بين المتدخلين في أشغال المشروع الهام مع تذليل مختلف العراقيل التي تعترضه والمباشرة في تسريع وتيرة الأشغال، خاصة وأن هذا الأخير انتهت به جميع اشغال الداخلية للسكنات.

كما دعا المدير مصالح المراقبة التقنية الى معاينة الأشغال مشيرا الى تسليم السكنات لمستحقيها في اقرب الأجال بعد الانتهاء من اشغال التوصيل بالكهرباء والربط بمختلف الشبكات .

بعدها انتقل المدير العام الى الحروش لمعاينة موقعي 1700+1200 "عدل" أين دعا إلى تكثيف الجهود بين مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية للبناء من أجل تسريع وتيرة الاشغال بهما، ودعا مصالح سونلغاز الى ضرورة ربط الموقعين بالغاز.

للإشارة، فإن المدير العام عقد لقاء مع والي ولاية سكيكدة التي دعت هي الاخرى جميع المتدخلين في مختلف المشاريع الى التنسيق أكثر من اجل الدفع بمختلف الاشغال وتذليل العراقيل التي تعترضها.