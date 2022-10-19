5094 مستوطن اقتحموا الأقصى بأيّام عيد العرش العبري

أفادت مصادر مقدسية أن 5094 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال أيام عيد العرش العبري، الذي استمر 8 أيام.



واقتحم، صباح الإثنين الماضي، عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى في اليوم الأخير لعيد العرش العبري. وسمحت شرطة الاحتلال لـ219 مستوطن باقتحام المسجد الأقصى، وأمنت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وانتشارهم في البلدة القديمة القدس.



واعتدت قوات الاحتلال، صباح أول أمس، على المرابطات في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس، وأبعدتهن من المكان بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. واعتقلت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني من طريق باب السلسلة بالقدس القديمة بعد الاعتداء عليها والتنكيل بها.