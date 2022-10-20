البويرة: تسمم سيدة بالغاز في محل حلاقة بسور الغزلان

تعرضت مساء أمس، سيدة في محل حلاقة النساء يقع بحي صالح عبد العزيز بمدينة سور الغزلان إلى تسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية البويرة في بيان لها، إن إسعافات الوحدة الثانوية بسور الغزلان تدخلت هذا الأربعاء من أجل إسعاف ضحية تعرضت لتسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمحل حلاقة النساء في حي صالح عبد العزيز ببلدية سور الغزلان.

وأوضح نفس المصدر إنه تم إسعاف الضحية التي تبلغ من العمر 39 سنة، وجدت في حالة غثيان وآلام شديدة في الرأس، في عين المكان ونقلها إلى مستشفى سور الغزلان، مشيرا إلى أن هذه أول حالة تسجل بالولاية بعد الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة وبداية موسم البرد.