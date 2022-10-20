وزارة الطاقة والمناجم توصي بتفادي الاستعمال السيء للغاز

أوصت وزارة الطاقة والمناجم، في بيان لها، أمس الأربعاء، المواطنين بتوخي الحذر وصيانة أجهزتهم لتفادي الاستعمال السيء للغاز، وذلك على إثر سلسلة الحوادث المأساوية للانفجارات الناتجة عن الغاز، على غرار تلك المسجلة مؤخرا بكل من سطيف والبليدة والمنيعة.

وجاء في البيان "لاتزال تسجل سلسلة من الحوادث المأساوية للانفجارات الناتجة عن الغاز على غرار تلك المسجلة في الآونة الأخيرة، على مستوى كل من ولايات سطيف والبليدة والمنيعة، والتي خلفت أضرارا بشرية ومادية. وعلى إثر هذا، فإن الوزارة توصي جميع المواطنين بتوخي الحذر والعمل على صيانة أجهزتهم وضرورة الكشف الدوري عن صلاحية الأنابيب الناقلة للغاز ولاسيما مع بداية الموسم الشتوي والتهوية اليومية للمساكن، والالتزام بالنصائح والارشادات لتفادي الاستعمال السيء للغاز وتفادي الاختناقات بغاز أحادي الكربون".

وأوضحت الوزارة أنه، وفي إطار العمل الوقائي من مخاطر الاستعمال السيئ للغاز بكل أنواعه، يقوم مجمع سونلغاز، وبصفة دورية، بإطلاق العديد من الحملات التحسيسية حول المخاطر التي يتسبب فيها الاستعمال السيئ للغاز الطبيعي وضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأخطار الناجمة عن ثاني أوكسيد الكربون وتسربات الغاز وطرق الوقاية من الاختناق، من أجل نشر ثقافة أمنية وقائية لدى المواطنين ولاسيما خلال الموسم الشتوي الذي يكثر فيه استعمال غاز المدينة.

كما ذكر نفس المصدر، بأن الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها "نفطال"، بادرت بدورها بإطلاق العديد من الحملات الوطنية التحسيسية حول الاستعمال الأمثل لوقود غاز البترول المميع "سيرغاز" وسبل الحد من مخاطره لفائدة سائقي السيارات. وأضاف البيان بهذا الخصوص إن هذه الحملات شهدت مشاركة ممثلين عن عدة جمعيات وطنية لحماية المستهلك والسلامة المرورية والأمن عبر الطرقات، وكذا بغية تنبيه المستعملين إلى بعض الأخطار التي قد تنجم عن الاستعمال السيئ لهذه المادة وعدم احترام الإجراءات الوقائية وتقديم شروحات وعروض حول كيفية استعمال "سيرغاز" وصيانة التجهيزات الخاصة به.

وتقدمت وزارة الطاقة والمناجم بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلات الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

