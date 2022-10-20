وفد برلماني يعاين مخلفات الفيضانات الأخيرة بتيارت

عبر وفد عن المجلس الشعبي الوطني عن تضامنه مع متضرري الفيضانات التي اجتاحت بلديتي قصر الشلالة، والناضورة بولاية تيارت، خلال زيارته للمنطقة مساء الأربعاء، حيث عاين خلالها الأضرار وقدم واجب العزاء لأسر الضحايا.

وأوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني هاني أحسن، الذي يقود الوفد، في تصريح للصحافة أن الوفد تلقى تقريرا مفصلا من السلطات المحلية حول الوضعية التنموية والنقائص التي يتوجب تداركها في مختلف المجالات مؤكدا أن الدولة الجزائرية "عازمة على التكفل باهتمامات وانشغالات مواطنيها".

وبعد أن أوضح أنه قدم التعازي لأهالي الضحايا باسم رئيس المجلس ونيابة عن جميع النواب، أشار هاني إلى أن الوفد سيرفع تقريرا إلى الجهات المعنية بشأن هذه الوضعية كما سيرافع تحت قبة البرلمان في ذات الشأن.

وقد استمع الوفد البرلماني المتكون من 20 عضوا، لانشغالات المواطنين خلال زيارته لعدد من السكنات المتضررة وكذا النقاط السوداء التي كانت سببا في حدوث الفيضانات.

يذكر أن الفيضانات التي اجتاحت البلديتين الأربعاء الماضي خلفت أربع وفيات وتضرر حوالي 200 مسكن.