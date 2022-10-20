وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، على منح رخصة استثنائية لوزارة التربية باللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2022.

وأفادت مراسلة، من المديرية إلى الوزارة، بأنه تمت الموافقة على طلب منح رخصة استثنائية للجوء على استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2022 للالتحاق برتب مدير ثانوية، مدير متوسطة، مديرة ابتدائية، مساعد مدير ابتدائية، ناظر ثانوية، مستشار التربية، مقتصد، ملحق رئيسي بالمخبر وملحق بالمخبر.

وأضافت المراسلة أنه سيتم موافاة مصالحه في أقرب الآجال بجدول توزيع هذه المناصب الإضافية على المديريات المعنية حسب الرتب ونمط الترقية.