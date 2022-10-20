أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الخميس، بنحو 1 بالمائة، وسط مخاوف من نقص المعروض، مع قرب دخول العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ.

وتشهد أسواق الخام تعاملات متباينة؛ إذ يوازن المستثمرون الحذر بشأن تشديد المعروض مقابل مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى كبح الطلب. وبحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.70 بالمائة، إلى 93.06 دولارًا للبرميل.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر، الذي ينتهي اليوم الخميس بنسبة 1.45 يالمائة إلى 86.79 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع بأكثر من 3 بالمائة مع صدور بيانات المخزونات الأمريكية.