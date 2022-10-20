موجة الحر ستتواصل إلى الإثنين المقبل

أكدت مسؤولة مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الوضعية الجوية الحالية بأغلب المناطق الشمالية للبلاد والتي تميزت بدرجات حرارة فاقت المعدلات الشهرية العادية، ستستمر إلى غاية الإثنين المقبل.

وأوضحت بن رقطة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "في وقت تسجل بالمناطق الجنوبية أجواء ودرجات حرارة عادية، تعرف المناطق الشمالية للبلاد درجات حرارة قصوى مرتفعة مقارنة مع معدلاتها الشهرية خاصة على المناطق الداخلية الغربية وحتى بعض المناطق الساحلية، في حين تشير التنبؤات إلى أن هذه الوضعية ستستمر إلى غاية يوم الإثنين المقبل''.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة القصوى تراوحت ما بين 33 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية خلال الأيام القليلة الماضية وإلى غاية يومنا هذا، في وقت وصلت درجات الحرارة بالمناطق الداخلية إلى 36 درجة، على غرار ما تم رصده خلال نفس الفترة عبر كل من ولايات عين الدفلى وغليزان والشلف ومعسكر".

وأرجعت بن رقطة الوضعية الجوية الحالية إلى "تمركز واستقرار في نفس الوقت، لمرتفع ضغط جوي على حوض البحر الأبيض المتوسط، والذي يمتد من الجنوب الغربي الجزائري إلى شمال ألمانيا، وهو امتداد كبير للكتلة الهوائية الساخنة التي تبقى متمركزة في مناطقنا حاليا".

وكشفت المتحدثة أنه "لن يكون هناك تغيير كبير في الوضعية الجوية السائدة، لعدم وجود أو قدوم اضطراب جوي أو هواء بارد يتسرب لدفع الضغط الجوي المرتفع المشار إليه، وهو ما يعني -على حد قولها-استقرار الوضع إلى غاية يوم الإثنين المقبل، حيث سيسجل تراجع طفيف بـ 3 إلى 4 درجات مئوية ولكن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة نسبيا".