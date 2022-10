Le ministère de l'Energie met en garde contre la mauvaise utilisation du gaz

Le ministère de l'Energie et des Mines a appelé, mercredi dans un communiqué, les citoyens à la vigilance et à l'entretien de leurs appareils afin d'éviter tout éventuel accident dû à la mauvaise utilisation du gaz, à l'instar des accidents tragiques survenus récemment à Sétif, Blida et El-Ménéa.

"Les accidents tragiques d'explosions de gaz continuent à occasionner des pertes humaines et matérielles, à l'instar de ceux enregistrés récemment dans les wilayas de Sétif, Blida et El-Ménéa", souligne le communiqué.

A ce propos, le ministère appelle l'ensemble des citoyens à la vigilance et à l'entretien de leurs appareils notamment au début de l'hiver, en contrôlant régulièrement les installations de gaz et en s'assurant de l'aération des habitations.

Les citoyens sont ainsi appelés au respect des consignes de sécurité et des recommandations pour éviter les asphyxies au monoxyde de carbone, lit-on dans le communiqué.

Dans le cadre des actions de prévention contre ces risques, le groupe Sonelgaz lance, régulièrement, des campagnes de sensibilisation sur les risques d'asphyxie et d'intoxication et insiste sur la nécessité de faire montre de vigilance pour prévenir toute éventuelle fuite, le but étant d'inculquer la culture de prévention, particulièrement durant la saison hivernale où le gaz de ville est très utilisé.

Pour sa part, Naftal a lancé plusieurs campagnes nationales de sensibilisation à la bonne utilisation du GPL ainsi que les moyens de protéger les conducteurs contre ses risques.

Ces campagnes ont vu la participation de représentants d'associations nationales de protection des consommateurs et de la sécurité routière pour sensibiliser les usagers aux dangers du GPLc, d'où l'impératif respect des mesures préventives, et leur fournir des explications sur l'utilisation et la maintenance des équipements GPL.

Le ministère de l'Energie et des Mines a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes des derniers accidents d'explosions de gaz, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.