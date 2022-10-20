هذه هي قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة الجزائرية بصدد تحقيق قيمة 7 مليارات دولار من الصادرات مع نهاية سنة 2022.

وقال الوزير الأول في كلمة له اليوم الخميس، خلال إشرافه على افتتاح منتدى التصدير، إن "الإستراتيجية المنتهجة في التصدير مكنتنا ولأول مرة من تحقيق 5 مليارات دولار صادرات"، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على إزالة كل المُعوقات التي تقف في وجه المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضح أيمن بن عبد الرحمن، أن التحدي الآن يكمن في مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين ومساعدتهم، مضيفا "هناك مقاومة للتغيير ونحن نعمل على إزالة كل هذه المعوقات الموجودة في الإدارة وأينما كانت".

وأشار الوزير الأول، إلى "أننا لسنا ضد الاستيراد، لكننا ضد الاستيراد الذي كاد يهوي بالبلاد ويدفعنا للاستدانة الدولية، نريد الاستيراد الذي يُكمل حاجيات الاقتصاد الوطني" وأضاف قائلا "نطمح لبلوغ صادرات خارج المحروقات إلى 10 مليارات دولار نهاية 2023، والحكومة ستعمل مع نهاية 2023 على تغطية احتياجاتنا من السكر والزيت عبر الإنتاج الوطني".

كما قال الوزير الأول إن بلادنا تتجه بخطى واقعية لتنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقوي من أولوياتنا. وأضاف بالقول: "في السابق اعتبروا أن رفع الصادرات خارج المحروقات لتتجاوز 2 مليار دولار أمرا مستحيلا".

وكشف بن عبد الرحمان، عن إتمام إجراءات فتح وكالات بنكية في أوروبا وإفريقيا قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي للجمارك سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.