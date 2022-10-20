صحة: تدشين 43 مرفقا عموميا في الفاتح نوفمبر

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تدشين 43 مرفقا صحيا عموميا عبر العديد من مناطق الوطن بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه بإطارات القطاع بمقر الوزارة، أن هذه الهياكل الصحية الجديدة تتوفر على "كل الشروط التي تساعد المستخدمين على ضمان الخدمة، إلى جانب المعدات اللازمة".

وبالمناسبة، أكد سايحي على ضرورة "تنفيذ الإجراءات التي تم اعتمادها في ورقة الطريق المتعلقة بمخطط عمل المريض مع احترام الآجال المحددة وإرساء ثقافة المتابعة والتقييم كمرجع في تجسيد المشاريع لتصحيح الأخطاء وتثمين الايجابيات". وأضاف أنه سيتم تحديد "رزنامة للتقييم خلال اجتماعات دورية بما يسمح بتقديم خدمات نوعية للمريض ".

من جانبه، ذكر مدير الدراسات بوزارة الصحة، زهير خالدي، بأن الـ 43 مرفقا صحيا التي سيتم تدشينها تتمثل في مستشفيات معظمها متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية وعيادات جوارية متعددة الخدمات، إلى جانب مدارس للتكوين شبه الطبي ومصالح أخرى متخصصة.