Les exportations hors hydrocarbures en passe d'atteindre les 7 milliards de dollars

Le premier ministre, Aimene Benabderrahmane, a affirmé que les exportations hors hydrocarbures sont en passe d'atteindre 7 milliards de dollars d'ici la fin de l'année en cours.

Benabderrahmane a ajouté dans une allocution prononcée lors de l'ouverture du Forum de l'export, que "l'Algérie se dirige, dans le cadre de la nouvelle approche économique, à pas fermes et de façon plus réaliste, vers la diversification de l'économie nationale, à travers laquelle nous aspirons à jeter les bases solides d'une nouvelle économie nationale forte et durable, affranchie de la dépendance aux revenus des hydrocarbures", précisant que l'Etat travaillait à accorder des facilités aux opérateurs économiques, "Il y a de la résistance au changement et nous travaillons à éliminer tous ces obstacles dans l’administration et où qu’ils soient" a-t-il dit.

Il a en outre souligné que "l'Etat ne s'oppose pas à l'importation qui complète la production nationale et qui permet à l'économie nationale d'accéder aux chaînes de valeurs et de contrôler les techniques de production, mais lutte contre l'importation qui épuise les devises et qui a failli entrainé le pays vers l'endettement international", ajoutant que l'état " œuvre à augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures à 10 milliards de dollars en 2023, et à être autosuffisant en sucre et huile".

Le premier ministre a également déclaré que le pays œuvrait à diversifier l’économie nationale, soulignant que la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique était une priorité. Il a ajouté que par le: " ils avaient estimé la possibilité d’augmenter les exportations hors hydrocarbures à plus de 2 milliards de dollars étaient impossible"