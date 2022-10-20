المدية: ثلاث إصابات خطيرة في اصطدام بين سيارة وشاحنة

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في اصطدام وقع منتصف نهار اليوم الخميس بين سيارة وشاحنة بقرية أولاد زيد في ولاية المدية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان، إن وحدتها الثانوية بالبرواڤية، تدخلت في حدود الساعة منتصف النهار وسبع دقائق (12:07) من أجل حادث مرور خطير تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 18 في شطره العابر لقرية أولاد زيد التابعة إقليميا لبلدية ودائرة البرواڤية.

وأضاف ذات المصدر إن الحادث المروري خلف ثلاثة ضحايا رضيعة فاقدة للوظائف الحيوية تبلغ من العمر سنة واحدة وامرأة فاقدة للوعي ولها إصابة بليغة في الرأس وكسر في اليد، عمرها 22 سنة ورجل يبلغ من العمر 57 سنة فاقد للوظائف الحيوية ومتعدد الإصابات، حيث تم التكفل بهم وإسعافهم على جناح السرعة إلى مستشفى البرواڤية.