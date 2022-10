La gendarmerie apporte des précisions

La gendarmerie nationale a apporté des précisions ce jeudi au sujet d'informations circulant sur les réseaux sociaux concernant de nouvelles sanctions d'un montant de 50000DA en cas d'excès de vitesse et de suspension du permis de conduire pendant un an.

les services de la gendarmerie a indiqué sur sa page "Tariki" qu'une amende de 50.000 dinars algériens (5 millions de centimètres) était considérée comme "la peine maximale pour chaque conducteur dépassant la limite de vitesse autorisée de 30% et plus". Pour les véhicules avec ou sans remorque ou semi-remorque et pour chaque catégorie de véhicule (tous types de véhicule).

La déclaration ajoute que les autorités judiciaires compétentes peuvent suspendre le permis de conduire pour une période d’un an lorsqu’elles reçoivent un dossier de cette infraction en plus de la sanction précédente.

La même source a indiqué que ces sanctions sont en vigueur depuis la mise en œuvre de la circulaire ministérielle conjointe n° 01 du 20 janvier 2022 sur la révocation de la suspension et du retrait du permis de conduire par les commissions de wilayas chargées de suspendre le permis de conduire.