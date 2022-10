Saihi: 43 nouvelles structures publiques mises en service à l'occasion du 1er novembre

S'exprimant lors d'une réunion avec des cadres du secteur au siège du ministère, Saihi a indiqué que ces nouvelles structures sanitaires réunissaient "toutes les conditions et sont dotées des équipements nécessaires permettant aux personnels d'assurer le service".

Insistant sur la "mise en œuvre des procédures adoptées dans la feuille" pour la prise en charge du patient, Saihi a souligné l'importance de "respecter les délais et d'adopter la culture du suivi et de l'évaluation dans la concrétisation des projets afin de corriger les erreurs et valoriser les points positifs".

"Un calendrier d'évaluation sera arrêté lors de réunions périodiques pour permettre d'assurer des services de qualité au patient", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur d'études au ministère de la Santé, Zouheir Khaldi, a précisé que les 43 structures sanitaires qui seront inaugurées sont des hôpitaux spécialisés pour la plupart dans les urgences médico-chirurgicales et des polycliniques de proximité, en sus d'écoles de formation en paramédical et d'autres services spécialisés.