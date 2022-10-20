شتي لايزال ينتظر فرصته

ينتظر الدولي الجزائري إلياس شتي لاعب نادي أونجي الفرنسي نيل فرصته كاملة مع الفريق وهو الذي لم يشارك كثيرا منذ انتقاله من صفوف الترجي التونسي إلى دوري " الليغ1"، في أول تجربة احترافية بأوروبا.

وحسب موقع " ترانسفر ماركت"، فإن ابن مدينة عنابة المرتبط مع أونجي إلى غاية 2024، خاض مواجهتين كبديل مع زملائه وكان ذلك أمام كل من أوكسير وتروا شهر أوت المنصرم، ومنذ تلك الفترة يلازم اللاعب دكة البدلاء، كما لم يستدع لآخر مباراة لأونجي أمام تولوز بالرغم من عدم معاناته من أي إصابة والتزامه خلال التحضيرات.

يذكر أن شتي ساهم في تتويج المنتخب الجزائري المحلي بكأس العرب في قطر، وظهر بشكل مميز ما جعله يلتحق مجددا بصفوف المنتخب الأول لكنه غاب خلال المعسكرات الإعدادية الأخيرة بسبب نقص المشاركة.