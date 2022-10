Grande Bretagne: démission de la première ministre Liz Truss

La première ministre britannique, Liz Truss a annoncé sa démission, six semaines après son entrée en fonction, et des élections internes la semaine prochaine pour choisir son successeur, après avoir essuyé des revers comme la démission du ministre de l’Intérieur et la dernière session mouvementée du Parlement.

Immédiatement après sa démission, le leader de l’opposition travailliste britannique Keir Starmer a appelé à des élections législatives dès "maintenant".

« Dans la situation actuelle, je ne peux pas accomplir la tâche pour laquelle j’ai été élu par le Parti conservateur. J’ai donc parlé à Sa Majesté le Roi Charles III pour l’informer de ma démission de la présidence du Parti conservateur", a-t-elle déclaré

Truss a fait face à des pressions pour démissionner après avoir été forcé d’abandonner le plan catastrophique de réduction des impôts qui ont fait plonger le marché au moment ou l'inflation ne cesse d'augmenter dans le pays.