Circulation routière: annonce de la wilaya d'Alger

La wilaya d’Alger a annoncé aujourd’hui que certains axes routiers seront temporairement fermés pendant des périodes intermittentes à partir de demain vendredi de 16h à 19h.

Un communiqué a précisé qu'en préparation du sommet arabe les 01 et 02 novembre prochain, les automobilistes sont informés que les routes suivantes seront temporairement fermées, à savoir : la rocade sud de l'aéroport international vers Zéralda via Ben Aknoun, ainsi que la route menant au Centre International des Conférences, l'hôtel Sheraton et l'axe Bouchaoui-Club des Pins.