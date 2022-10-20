غالي يزور معتقل الزعيم الراحل نيلسون مانديلا

زار رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم الخميس، جزيرة روبن آيلاند، معتقل الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا أثناء مكافحته للتمييز العنصري.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن الرئيس غالي انتقل في ثالث يوم من زيارة الدولة التي تقوده إلى جنوب إفريقيا إلى جزيرة روبن أيلاند على متن مروحية تابعة للقوات الجوية الجنوب افريقية مرفوقا بوزير الرياضة والفنون والثقافة الجنوب إفريقي وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الجنوب إفريقية.

وأضافت الوكالة أن زيارة الرئيس غالي للجزيرة مكنته من التعرف على التاريخ المظلم لهذه الأخيرة التي كانت معتقلا ومنفى للمعارضين السياسيين قبل سقوط نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.