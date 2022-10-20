وضعية رونالدو تتعقد

لم يمر تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس، خلال مقابلة مانشستر يونايتد وتوتنهام دون رد فعل من إدارة "الشياطين الحمر".

وإذا كان المدرب الهولندي "إريك تن هاج" قد وعد بإجراء مقابلة مع البرتغالي اليوم للحصول على توضيحات، فإن النادي تصرف من جانبه وأصدر بيانًا أوضح فيه أن صاحب الكرة الذهبية خمس مرات سيعاقب هذا الأسبوع ولن يتم استدعاؤه لرحلة العاصمة لندن من أجل مواجهة تشيلسي في قمة الجولة المقبلة من الدوري الانجليزي.

"كريستيانو رونالدو لن يكون ضمن تعداد فريق مانشستر يونايتد في مباراة الدوري الممتاز يوم السبت ضد تشيلسي. يركز باقي الفريق بشكل كامل على التحضير لهذه المباراة "، كتب النادي.

وكان كريستيانو رونالدو قد غادر إلى غرف تغيير الملابس قبل نهاية المقابلة التي فاز بها زملاؤه بنتيجة هدفين دون مقابل، وذلك احتجاجا على عدم إشراكه في المواجهة رغم قيامه بالتسخينات لفترة طويلة على هامش الملعب.