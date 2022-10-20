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استقالة تراس .. بايدن يعلق

العالم
20 أكتوبر 2022 ()
إ.ش/وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا حليفتان دائمتان وإن الأواصر القوية بينهما ستدوم، وذلك في أول تعليق على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.

وأضاف في بيان: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حليفتان قويتان وصديقتان دائمتان، هذه حقيقة لن تتغير".

وأكمل بايدن: "أشكر رئيسة الوزراء ليز تراس على شراكتها في مجموعة من القضايا، بينها تحميل روسيا مسؤولية حربها على أوكرانيا، سنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة بينما نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه الدولتين".

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