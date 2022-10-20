تنظيم لقاءات بين خبراء المناجم من الجزائر وكندا

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، سفير كندا لدى الجزائر، مايكل رايان كالان، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، "استعرض الطرفان علاقات التعاون

والشراكة بين البلدين في مجال المناجم"، و ناقشا "فرص التعاون والاستثمار في

قطاع المناجم في الجزائر، بما في ذلك التنقيب عن المواد المعدنية واستغلالها

وإنتاجها ورسم الخرائط، تحقيقا لهذه الغاية".

كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين خبراء المناجم من البلدين لتحديد مشاريع

تعدين جديدة في الجزائر، مع تبادل الخبرات والمعرفة الكندية في هذا الشأن.

و بهذه المناسبة، دعا السفير عرقاب ووفدا من القطاع للمشاركة في معرض التعدين القادم لجمعية المنقبين والمطورين الكندية في مارس 2023 والذي يجذب سنويا مئات العارضين والمستثمرين والمحللين والمديرين التنفيذيين في مجال

التعدين والجيولوجيين والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم, وفقا للبيان.