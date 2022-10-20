رابطة أبطال إفريقيا: فيتا كلوب آخر المتأهلين

حسم نادي فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، مساء اليوم الخميس، تأشيرة دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه بركلات الترجيح أمام نادي كاديوغو من بوركينا فاسو (0-0, 4-3 ضربات الترجيح)، في لقاء الإياب الذي جرى بملعب مارتيرز بكينشاسا ضمن فعاليا الدور التمهيدي الثاني.

وكان الفريقان قد تعادلا يوم الأحد الماضي في مباراة الذهاب (0-0).

وعقب هذه الخسارة، سيوجه نادي كاديوغو إلى مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) أين سيلاقي نادي سان ايلوا لوبوبو (ج. الكونغو الدمقراطية) في الدور التمهيدي الثاني مكرر.

وسيجرى الذهاب يوم الأربعاء 2 نوفمبر بواغادوغو، بينما يلعب الإياب في 9 نوفمبر بمدينة لوبومباشي.