صدور مرسوم استفادة العامل من عطلة لإنشاء مؤسسة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.

وتضمن المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، 15 مادة توضح شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في العطلة أو العمل الجزئي لإنشاء مؤسسة.

ونص المرسوم أنه يجب على العامل الراغب في الاستفادة من حقه في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنـشاء مؤسسة أن يقدم طلبا كتابيا إلى مستخدمه، قصد الاستفادة، من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة كحد أقصى، أو فترة مماثلة من العمل بالتوقيت الجزئي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويجب على العامل الذي يستفيد مرة واحدة في مساره المهني من عطلة أو فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، استيفاء الشروط الآتية:

– أن يكون في حالة تشغيل فعلي،

– أن يكون حائزا عقد عمل لمدة غير محددة،

– أن يقل سنه عن خمس وخمسين سنة كاملة،

– أن يكون له مجموع أقدمية لا يقل عن ثلاث سنوات، متتالية أم لا في المؤسسة،

– أن يلتزم باحترام قواعد المنافسة النزيهة طبقا للتشريع المعمول به.

و يتعين على العامل الالتزام بالوفاء تجاه مستخدمه خلال فـترتي العطلة أو العمل بالتوقـيت الجزئي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما تكلف مصالح مفتشية العمل المختصة إقليميا بتقييم ومراقبة مدى تطبيق الجهاز المتعلق بالعطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، بالتنسيق مع مصـالح التشغـيل والمركز الوطني للسجل التجاري وصناديق الضمان الاجتماعي والأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات.