آخر الأرقام عن مكافحة المضاربة

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير مشروعة, وفق ما أفاد به بيان لوزارة العدل اليوم الخميس.

وجاء في البيان أن الجهات القضائية عبر الوطن "سجلت خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير مشروعة, وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراء المثول الفوري."

وحسب ذات المصدر فقد "صدرت أحكام بإدانة وعقوبات بالحبس ضد 76 شخصا منهم لمدد تتراوح بين 07 و 20 سنة حبسا نافذا, وغرامات من مليون (1) إلى عشرة (10) ملايين دينار, في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: باتنة, الوادي, البليدة, تيزي وزو, وهران, تيبازة, البويرة, تمنراست, تبسة, المسيلة, معسكر, ورقلة, بومرداس, تيسمسيلت, ميلة و الشلف.

وخلص البيان إلى التذكير ب "أن الردع الأمني و القضائي لجريمة المضاربة غير مشروعة باعتبارها جريمة اقتصادية يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة و إعادة الاستقرار للسوق الوطنية".