حجز لحوم فاسدة بسيدي بلعباس

تمكن أعوان مصلحة قمع الغش لمديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس يوم الاربعاء و بالتنسيق مع مصالح البيطرة ورجال الامن من حجز ما يفوق نصف قنطار من اللحوم الحمراء و البيضاء ناهيك عن لحم مفروم واحشاء دجاج إضافة إلى كميات من مادة "المايونيز" وذلك خلال عملية مراقبة شملت احدى القصابات و محل مختص في الاطعام السريع وفقا لما اكدته المديرية المعنية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت التحاليل المخبرية قد اكدت عدم صلاحية السلع المحجوزة للاستهلاك البشري وهو ما اكدته ايضا التقاربر البيطرية الامر الذي عجل باتلاف تلك اللحوم بالتزامن مع اتخاذ المصالح المختصة لمجمل الاجراءات القانونية و الادارية المتعامل بها خلال كذا وضعيات.

وكان اعوان قمع الغش قد كثفوا خلال الفترة الأخيرة من خرجاتهم الرقابية ، خاصة بعد الانتقادات التي طالتهم بعد حادثة اكتشاف رجال الشرطة منذ أيام لكميات تفوق الاربعة قناطير ونصف من لحوم الحمير على متن شاحنة قادمة من ولاية وهران بنقطة مراقبة امنية بالمدخل الشمالي لمدينة سيدي بلعباس.