عودة أكثر من 5 ملايين مهجر ولاجئ سوري

أعلنت السلطات السورية أمس الخميس عودة أكثر من خمسة ملايين مهجر ولاجئ سوري إلى البلاد، نصفهم منذ عام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية ضمن أعمال الاجتماع الخامس لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، قوله في كلمة له خلال الاجتماع إن سوريا مستمرة بالعمل على تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها في الداخل وتشجيع المهجرين على العودة .

وأشار مخلوف إلى عودة أكثر من خمسة ملايين مهجر ولاجئ نصفهم منذ عام 2018، مؤكدا أن العمل مستمر لإعادة الإعمار والخدمات وتعافي الاقتصاد.

وشدد الوزير السوري على أن العمل المشترك والتعاون بين الهيئتين يهدف إلى تحقيق الغاية الأساسية، وهي عودة جميع المهجرين السوريين إلى أرض الوطن من خلال تأمين كل متطلبات العودة من إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية

والخدمات الأساسية.