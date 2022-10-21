نقل: اتفاقية تعاون بين السكك الحديدية ومترو الجزائر

وقعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة العمومية الاقتصادية "مترو الجزائر"، مساء أمس الخميس، اتفاقية تعاون وشراكة.

وأفادت السكك الحديدية في بيان، إنه في سياق تعزيز وتطوير التعاون بين المؤسسات والشركات العمومية للنقل، تم مساء هذا الخميس، بمقر المديرية العامة لشركة استغلال مترو الجزائر، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة العمومية الاقتصادية "مترو الجزائر"، بحضور كل من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كريم عياش، والمدير العام لشركة استغلال مترو الجزائر كريم بومزواد، بالإضافة إلى إطارات من الشركتين.

وحسب ذات المصدر فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد شروط الشراكة والتعاون بين الشريكين والتي تتمحور أساسا حول إرساء تعاون تقني بين الطرفين، يتم بموجبه تقديم خدمات تتعلق بالتكوين والمرافقة التقنية ونقل الخبرات من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وفروعها، لفائدة مختلف هياكل مؤسسة مترو الجزائر المكلفة باستغلال وصيانة المترو.

وبالإضافة إلى ذلك تستهدف الاتفاقية الموقعة الاستفادة من خبرة مركز القيادة والتحكم لمؤسسة مترو الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة التشغيل والتحكم والمراقبة لصالح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بين الشركتين ـ يضيف البيان ـ في إطار مسعى وزارة النقل، الرامي إلى تطوير الشراكة والتعاون بين الشركات والمؤسسات التابعة لقطاعها ومنحها ديناميكية جديدة.

وسيتبع توقيع هذه الاتفاقية بتنصيب لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم، ستتولى مهمة مراقبة وتقييم مدى تنفيذ بنود الاتفاقية، كما تعمل على إيجاد سبل أخرى لمشاريع شراكة جديدة بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وشركة مترو الجزائر.