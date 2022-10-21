إصابة 11 شخصا بجروح في انقلاب حافلة بالبيض

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، مساء الخميس، بالطريق الوطني رقم 06ب الرابط بين بريزينة البنود في ولاية البيض.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية البيض في بيان لها، بأن وحدتها الثانوية بالأبيض سيدي الشيخ مدعمة بوحدة بيرزينة والمركز المتقدم البنود، تدخلت مساء الخميس في الساعة السادسة وثلاثين دقيقة لأجل حادث مرور نجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني 06ب بمفترق الطرق بريزينة البنود.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف 11جريحا تتراوح أعمارهم ما بين 05 سنوات و70 سنة لديهم إصابات متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأبيض سيدي الشيخ. وجددت الحماية المدنية نصائحها لمستعملي الطريق إلى التخلي بمزيد من الحيطة والحذر وتطبيق جميع قواعد السلامة المرورية، للحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين.