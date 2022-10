Six personnes ont été tuées et quatre autres blessées de, hier soir dans un accident de la circulation causé par la collision de quatre voitures et camion au niveau de la route nationale N1 au niveau du lieu-dit Ain Sebaa dans la commune de Saneg, au sud de Médéa.

Les services de protection civile sont intervenus rapidement et les victimes ont été transférées à l’hôpital de Ksar El Boukhari.