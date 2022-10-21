الجزائر تستنكر..

استنكرت الجزائر، بشدة استخدام القوة المُفرطة ضد المتظاهرين في جمهورية التشاد.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إن الجزائر تُتابع بتأثر بالغ التطورات التي سُجلت يوم 20 أكتوبر في جمهورية التشاد، حيث أدانت بشدة استخدام القوة المُفرطة التي تسببت في إزهاق أرواح العديد من الأشخاص وإلحاق إصابات خطيرة بآخرين في عدة مدن عبر أنحاء البلاد.

وقدمت الجزائر تعازيها لأسر الضحايا وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، داعية كل الأطراف التشادية إلى ضبط النفس والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية.

وأضاف البيان، الجزائر شجعت القادة التشاديين على تعزيز الانتقال التوافقي نحو الاستعادة الفعلية والدائمة للنظام الدستوري الذي يظل السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب وتجنب المخاطر التي يشكلها الوضع الحالي على السلم والاستقرار في هذا البلد الذي تجمعه بالجزائر علاقات أخوية مبنية على التضامن والتعاون