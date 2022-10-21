تعليمات من رئيس الجمهورية

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توجيهات بالإسراع في إنجاز البناية الجديدة التي ستحتضن مقر البرلمان الجزائري، واعتبر المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي خلال عقده الخميس اجتماع مكتب المجلس، هذه التعليمات دلالة تضاف إلى ما سبق أن أعلن عنه من تقديره للعمل والديناميكية التي يشهدها البرلمان في الجزائر الجديدة.

وأشار بيان المجلس، إلى أن المكتب تولى دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه ثم أرسل تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، كما درس طلبين لاستجواب الحكومة بخصوص الحرائق التي شهدتها البلاد في شهر أوت المنصرم، وأيضا بخصوص تردي الخدمات الصحية في الجنوب.

كما تم دراسة لوائح لإنشاء لجان تحقيق برلمانية حول موضوعات تتعلق بمعاناة المواطنين والجالية من صعوبات السفر والمشاكل التي تواجهها شركات النقل الجوي والبحري وكذا تسويق الغذاء المغشوش الخاص بمرضى السيلياك.