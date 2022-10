Signature d'un accord entre la SNTF et e Métro d'Alger

La société nationale de transport ferroviaire et le Métro d’Alger ont signé un accord de coopération et de partenariat.

La SNTF a indiqué dans un communiqué que dans le cadre de la promotion et le développement de la coopération entre les entreprises de transport public un accord a été signé, au siège de la direction générale de l’entreprise d’Exploitation du Métro d’Alger, en présence du Directeur général de la SNTF, Karim Ayache et du Directeur-Général de l’entreprise du Métro d’Alger Karim Boumezouad, ainsi que des cadres des deux sociétés.

Selon la même source, cet accord vise à définir les modalités de partenariat et de coopération entre les deux partenaires, qui reposent essentiellement sur l’établissement d’une coopération technique entre les parties, par laquelle les services relatifs à la formation, l’accompagnement technique et le transfert d’expertise sont assurés par la SNTF et ses succursales, au bénéfice des différentes structures de l’entreprise du Métro d’Alger chargées de l’exploitation et de l’entretien du métro.

L’accord signé vise, en outre, à tirer parti de l’expérience du centre de commandement et de contrôle de l’entreprise du métro d’Alger, notamment en ce qui concerne les systèmes d’exploitation et de contrôle au profit de la SNTF. La signature de cet accord entre les deux entreprises - ajoute le communiqué – entre dans le cadre des efforts du ministère des transports pour développer le partenariat et la coopération entre ses entreprises et leur donner une nouvelle dynamique.

La signature de cet accord sera suivie de la mise en place d’un comité conjoint de suivi et d’évaluation.